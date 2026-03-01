ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಚೀನಾ, ಕೆನಡಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಖಂಡನೆ

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ದಾಳಿಯನ್ನ ಚೀನಾ, ಕೆನಡಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರುಗಳು ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖೊಮೇನಿಯವರ ಮರಣವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಚೀನಾ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಅದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಕೂಡ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗಳನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಖಂಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
86 ವರ್ಷದ ಧರ್ಮಗುರು ಖಮೇನಿಯವರ ಸಾವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇರಾಕ್ನ ಬಾಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದವು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು, 12 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರಾನ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಮಂಚು, ಇರಾನಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದು, ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ತೆಲುಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಯಭೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಳ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿರುವ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸೋನಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.