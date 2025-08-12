ಭಾರತದ ಬಗೆಗಿನ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದ್ವೇಷಕ್ಕಿದೆ 63 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ...!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಡಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನೀತಿ. ಆದರೆ, ಈ ಘರ್ಷಣೆಯ ಮೂಲವು ಇಂದಿನದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ MiG-21 ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಒಪ್ಪಂದವೇ ಈ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1962ರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಥೆ
1962ರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಾಯುಪಡೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ F-104 ಸ್ಟಾರ್ಫೈಟರ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತು. ಭಾರತವೂ ಸಹ ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಈ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶವು, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿತು.1963ರಲ್ಲಿ, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತಕ್ಕೆ MiG-21 ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
1965ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ MiG-21ರ ಆಗಮನ
1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ MiG-21 ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದವು.ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ MiG-21 ವಿಮಾನಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ F-104 ಸ್ಟಾರ್ಫೈಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವು. ಈ ಗೆಲುವು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1965ರಿಂದ 2006ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
1971ರ ಯುದ್ಧ
1971ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ MiG-21 ವಿಮಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿದವು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ MiG-21 ಗಳು ನಾಲ್ಕು F-104 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದವು. ಈ ಸೋಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ F-104 ವಿಮಾನದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕುಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.
2005ರಿಂದ ಬದಲಾದ ಸಂಬಂಧ
2005-06ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾ, ಯುಕೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತೆಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಯಿತು. C-130 ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಭಾರತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು, ಆದರೆ MiG-21 ರ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಇಂದು, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಂಕದ ವಿವಾದವು ಆ ದ್ವೇಷದ ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಿದೆ. 1963ರ MiG-21 ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಥೆ, ಇಂದಿಗೂ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.