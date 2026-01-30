'ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೆ...' ಟ್ರಂಪ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ?

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಓವೆಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ "ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಬರ್ಗಮ್ ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್, ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೌಗ್ ಬರ್ಗಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಬರ್ಗಮ್ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಅವರನ್ನು ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕರೆದರು.ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ 'ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು 'ಇವಳು ಯಾರು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಟ್ರಂಪ್, 'ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಡೌಗ್ ಬರ್ಗ್ಮ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೌರವ." ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರಿದರು.
BREAKING: Trump just claimed that he hired Doug Burgum because he was attracted to his wife. What an awkward moment.
"I saw them riding horses in a video. And I said, 'Who is that?' I was talking about her, not him. I said, 'I'm gonna hire her,' because anybody that has… pic.twitter.com/BE7BqEql0T
— Brian Krassenstein (@krassenstein) January 29, 2026
ಯಾರು ಈ ಡೌಗ್ ಬರ್ಗ್ಮ್ ?
69 ವರ್ಷದ ಡೌಗ್ ಬರ್ಗಮ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬರ್ಗಮ್ ಉತ್ತರ ಡಕೋಟಾದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಬರ್ಗಮ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಬರ್ಗಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ 1980 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಬರ್ಗಮ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದವರು ಟ್ರಂಪ್.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆರೊಲಿನಾ ಲೆವಿಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ 'ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಮಾನ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ.ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಆದರೆ ನಾನು ಕೆರೊಲಿನಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆರೊಲಿನಾ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಹಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.