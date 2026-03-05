ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..! 

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆಯೇ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ,ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಪಾಮ್ ಬೋಂಡಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 50,000 ಕಾಣೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.ಈಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಪಾಮ್ ಬೋಂಡಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ರಹಸ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೋಂಡಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
50,000 ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ..!
ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 600,000 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 300,000 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಕಾರಣ,ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಇನ್ನೂ 300,000 ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆಯು 50,000 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಪಾಮ್ ಬೋಂಡಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ ಬೋಂಡಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತದಾನವು ನಡೆದಿದೆ.ಈಗ 24 ಸದಸ್ಯರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ 19 ಸದಸ್ಯರು ಬೋಂಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಬೋಂಡಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.