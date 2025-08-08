English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ-ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ

ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸುಂಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದುವರಿಯದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 8, 2025, 01:38 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ
  • ಬುಧವಾರ, ವೈಟ್‌ಹೌಸ್ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿತು
  • ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ-ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಡಿಸಿ: ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸುಂಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದುವರಿಯದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ನಡೆಯ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಎನ್‌ಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 50% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಟ್ರಂಪ್, “ಇಲ್ಲ, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ,” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬುಧವಾರ, ವೈಟ್‌ಹೌಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 25ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ನೇರವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವೋ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಆರಂಭಿಕ ಶೇಕಡಾ 25ರ ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 25ರ ಸುಂಕವು 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತಕ್ಕಡಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆದೇಶವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದಿರುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ,” ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. “ರೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿಯಾಗದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತವು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೆರೆದಿಡದಿರಲು ಸತತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.ಈ ಘರ್ಷಣೆಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಸುಂಕ ವಿವಾದವು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

Donald TrumpPM ModiUS Tariff HikeUS India trade tensionsIndian Farmers’ Interests

