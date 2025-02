ಮಸ್ಕ್‌ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್‌!! ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ಅಮೆರಿಕದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೌಕರರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊನೆಗೂ ಮಾನಿಟರ್‌ಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

WOW! This actually just happened!

The Monitors were just hacked at the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) to display an AI video of Trump licking Elon Musk’s toes.

The caption over it read: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/11JWuH2XfZ

— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 24, 2025