ಟ್ರಂಪ್ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ, ಅವನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ- ಟ್ರಂಪ್ ತಾಯಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್..!

ಟೆಹರಾನ್ : ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧ ಈಗ ಕೇವಲ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್ ಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದಿವಂಗತ ತಾಯಿ ಮೇರಿ ಆನ್ನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿಯೋಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಕಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವುದೇನು?
ಟ್ರಂಪ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೂ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ, ಅವನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದು 'ಮೇರಿ ಆನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು' ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
Rest in peace Mary Anne Trump.
You are one of the most honest people I know. pic.twitter.com/PWSY7MzyN4
— Iran Embassy SA (@IraninSA) March 20, 2026
ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಗಾಗ ಮಾಡುವ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಮರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐದು ದಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ನಿಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು 'ಕದನ ವಿರಾಮ' ಎನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದ ಇರಾನ್..!
ಈಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕದನವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇರಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕಾರದ ದಾಳಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಬೆದರಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಈ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಬೀರಿದೆ,ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಇಂಧನದ ಬೆಳೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ