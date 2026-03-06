'ಓ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡು' ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಹೋದ ಟ್ರಂಪ್ ..!

ಟೆಹರಾನ್ : ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು, ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ ದಿನದಿಂದ ಈಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದ ಭೀಕರತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಹಾಯಕ ಡಾನ್ ಸ್ಕ್ಯಾವಿನೊ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ದೇವರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Happening Now in the Oval Office at the @WhiteHouse.
God Bless the USA!
🙏❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/Ebi7DnAnhK
— Dan Scavino (@Scavino47) March 5, 2026
ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ 'ನೀವು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಓ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ.ಈಗ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ 12 ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.