'ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಧಮ್ಮಿಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ' ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಅವರು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ 'ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಕದನ ವಿರಾಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 'ನಾನು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ? ನಂತರ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ.ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ದ್ವೇಷವಿದೆ. ಈ ದ್ವೇಷವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ.ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ.ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.ಇದನ್ನು ಸಂಭವಿಸಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.'ನಾನು ಅವರು ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಏಳು ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ವಿಮಾನಗಳು, ಸುಮಾರು $150 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾನಗಳು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾದ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾರತ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಪದೇ ಪದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸೇನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ದೇಶದ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.