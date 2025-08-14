English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಧಮ್ಮಿಕಿ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್..!

ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ನಾನು, ನಾವು ಮೂವರೂ ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 14, 2025, 12:24 PM IST
  • ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  • ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ... ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಹಿರಂಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  • ರಷ್ಯಾ ಇಡೀ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೂ ಮುನ್ನ ಧಮ್ಮಿಕಿ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್..!

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ರಷ್ಯಾ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಕೆನಡಿ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಭೆಯ ನಂತರವೂ ಪುಟಿನ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ? ಎಂದು ಎಂದು ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'

"ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲ ಸಭೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ, ತ್ವರಿತ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಬಹುದೇ?

"ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ನಾನು, ನಾವು ಮೂವರೂ ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಸಭೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆ

ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವಾದದ ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ರಷ್ಯಾ ಇಡೀ ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಪುಟಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.'ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಅವರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಭೆ 

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಭೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಅಲಾಸ್ಕಾದ ಜಂಟಿ ನೆಲೆ ಎಲ್ಮೆಂಡಾರ್ಫ್-ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶೀತಲ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಭೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅನಾಮಧೇಯತೆಯ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಅದು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

