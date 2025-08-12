English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಿನ್ನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ...!

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ 39% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, "ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2.48% ಕುಸಿದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,404.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 12, 2025, 11:00 AM IST
  • ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ರಷ್ಯಾದ ಷರತ್ತುಗಳು ತಿಳಿಯಲಿವೆ.
  • "ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಹುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಆಗಬಹುದು" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ...!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ 39% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ 2.48% ಕುಸಿದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,404.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ (ಸಿಬಿಪಿ) ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಆಮದಾಗುವ 1 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 100 ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ 39% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್‌ರವರ ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ರಷ್ಯಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೂ ಆಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶೃಂಗಸಭೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡ:

ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, "ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದೆ. ಭಾರತದ ಈ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ಟ್ರಂಪ್-ಪುಟಿನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

