ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇದೆಂಥಾ ದ್ವೇಷ..? 50% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈಗ ʼಭಾರತ ಡ್ರಗ್‌ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರʼ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌!!

Trump statement against India; ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 23 ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಹೈಟಿ, ಪೆರು, ಪನಾಮ, ಬರ್ಮಾ, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 50% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾವನ್ನು ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಈ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.