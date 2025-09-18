English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇದೆಂಥಾ ದ್ವೇಷ..? 50% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈಗ ʼಭಾರತ ಡ್ರಗ್‌ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರʼ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌!!

Trump statement against India: ಯುಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 50% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 18, 2025, 09:19 AM IST
    • ಭಾರತವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ
    • ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ
    • ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇದೆಂಥಾ ದ್ವೇಷ..? 50% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈಗ ʼಭಾರತ ಡ್ರಗ್‌ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರʼ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌!!

Trump statement against India; ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್‌, ಭಾರತವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 23 ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಹೈಟಿ, ಪೆರು, ಪನಾಮ, ಬರ್ಮಾ, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಾಧ್ಯತೆ..!

ಯುಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 50% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮೋದಿ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಜ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್!

ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾವನ್ನು ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಈ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

