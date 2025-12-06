ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ಫಿಫಾ ಮೂಲಕ ನನಸು...!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ನನಸಾಗಿದೆ.ಟ್ರಂಪ್ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, 2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ನಡೆದ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಫಿಫಾ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯ ಕೆನಡಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಫಿಫಾ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದು: SMAT ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!
ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಂಪ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ,ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಪ್ತರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿಯು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
BREAKING 🚨 FIFA President Gianni Infantino just stunned the World by giving Trump the 2025 Peace Prize for promoting PEACE worldwide 🙏
TRUMP DESERVES THIS ❤️ pic.twitter.com/EZSzWAccVt
— MAGA Voice (@MAGAVoice) December 5, 2025
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಫಿಫಾ ಹೊಸ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಫಿಫಾ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಗಿಯಾನಿ ಹೇಳಿದರು.ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಿಫಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಮನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವಿನ ನಿಕಟತೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ.