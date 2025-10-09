ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು 65 ವರ್ಷ ತಲುಪುಪಿದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಾಸ್ತವ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹಳೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಮುಖವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರವಾದ ರೀತಿ, ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 1983 ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಜನನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 1959 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು FRA 67 ವರ್ಷಗಳು, 10 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
67 ರ FRA ಉಪಕ್ರಮವು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 68 ಅಥವಾ 69 ಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಹಣಕಾಸು ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
2034 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಧಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 81% ರಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ಜನನ ವರ್ಷವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ FRA ಅನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
|ಜನನ ವರ್ಷ
|FRA
|1958
|66 ವರ್ಷ, 8 ತಿಂಗಳು
|1959
|66 ವರ್ಷ, 10 ತಿಂಗಳು
|1960 ಅಥವಾ ನಂತರ
|67 ವರ್ಷ
