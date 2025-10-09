English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರವಾದ ರೀತಿ, ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 9, 2025, 03:56 PM IST
    • ಈಗ 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ
    • ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹಳೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಮುಖವಾಗಲಿವೆ?
    • ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
camera icon9
Weird habits of Bollywood celebrities
ಟೆರೇಸ್‌ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
camera icon6
V.Shataram
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟಾಕೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ್ನೇ ಆಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರೂ ಹೌದು!
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
camera icon7
Ramarajan
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಳಿಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ..
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
camera icon6
Shani Margi
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು 65 ವರ್ಷ ತಲುಪುಪಿದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಾಸ್ತವ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹಳೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಮುಖವಾಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರವಾದ ರೀತಿ, ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿತಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 1983 ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಜನನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 1959 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು FRA 67 ವರ್ಷಗಳು, 10 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ 67 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

67 ರ FRA ಉಪಕ್ರಮವು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 68 ಅಥವಾ 69 ಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಹಣಕಾಸು ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

2034 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಧಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 81% ರಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ಜನನ ವರ್ಷವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ FRA ಅನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಜನನ ವರ್ಷ FRA
1958 66 ವರ್ಷ, 8 ತಿಂಗಳು
1959 66 ವರ್ಷ, 10 ತಿಂಗಳು
1960 ಅಥವಾ ನಂತರ 67 ವರ್ಷ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್: 9 ಮಂದಿ ಮೃತ್ಯು, 4 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವ ದುಡ್ಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕನಸಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಬಡತನ..

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

retirement ageUS retirement ageretirement age limit kannada news

Trending News