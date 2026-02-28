US-Iran: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ.. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾಟ್ಜ್ ಇದನ್ನು "ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ದಾಳಿ" ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಹ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒತ್ತೆಯಾಳು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕಾ ನಾಗಕರಿಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ರೂಬಿಯೋ ಪ್ರಕಟನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ʼಇರಾನ್ ಒತ್ತೆಯಾಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.. ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕಾ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಇರಾನ್ನನ್ನು ʼState Sponsor of Wrongful Detentionʼ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಮೊದಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಇರಾನ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.. ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ಆತಂಕಗಳು ಸದ್ಯ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ..
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪದಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಒತ್ತೆಯಾಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಬಂಧನ ಕುರಿತ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇಶ ಇರಾನ್.. ಇರಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಧ್ವೈತ ನಾಗರಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇರಾನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಾರದು.. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸಹ ತಕ್ಷಣ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂದು ರೂಬಿಯೋ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ..