  • Kannada News
  • World
  • ರಷ್ಯಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯುಎಸ್: ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷದ ಭೀತಿ...!

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ.ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 11, 2026, 04:01 PM IST
  • ರಷ್ಯಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
  • ರಷ್ಯಾ ಇದನ್ನು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದೆ
  • ಅಮೆರಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಕಡಲ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಈಗ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆರಬಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಲೀನಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ನಿಷೇಧಿತ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯು ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸೇನಾ ನಿಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ.ಒಲಿಯಾನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಹಡಗನ್ನು ಈಗ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಸಿಯೋಲಿನಾ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಐದನೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿದೆ.ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ..! ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

ಯುಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ:

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ.ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಅದು ರಷ್ಯಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಇದನ್ನು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು..! ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೋಪ, ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

 ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ:

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.ಎರಡು ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತ್ತಿನ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

