English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಳಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್‌

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಳಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್‌

US submarine strike : ಮಾರ್ಚ್ 4ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೋಟಕ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯೊಂದು ಇರಾನಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆ 'IRIS ದೇನಾ' ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಪಿಡೊ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 4, 2026, 08:58 PM IST
    • ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಪೋಟಕ ಸುದ್ದಿ
    • ಯುದ್ಧನೌಕೆ 'IRIS ದೇನಾ' ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಪಿಡೊ ದಾಳಿ
    • ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯಿಂದ ಇರಾನ್‌ ನೌಕೆ ಧ್ವಂಸ

Trending Photos

T20 World Cup ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಇದು ಅಹಂಕಾರನಾ?
camera icon6
T20 World Cup ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಇದು ಅಹಂಕಾರನಾ?
ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೇ ಮುಂದೂಡಿದ ಯಶ್‌
camera icon8
Yash
ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೇ ಮುಂದೂಡಿದ ಯಶ್‌
ಇರಾನ್​-ಇಸ್ರೇಲ್​​ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌!
camera icon6
Gold price today
ಇರಾನ್​-ಇಸ್ರೇಲ್​​ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌!
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
camera icon6
lunar eclipse
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಳಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್‌

IRIS Dena frigate attack : 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಡಗನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ವಿಜಿತಾ ಹೆರಾತ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5:08ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇರಾನಿನ ಹಡಗಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಫೋಟದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂಕೇತ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯು ಗಾಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 81 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ -ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ..! ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂಗೆ 80,000 ರೂ. ದರ

ನೆಲದಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಲಾಂಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ IRIS ದೇನಾ ನೌಕೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು : ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 80 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಚಿವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

US submarine strikeIran warship sunkIRIS Dena frigate attackSri Lanka south coast incident

Trending News