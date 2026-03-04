ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಳಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್‌

IRIS Dena frigate attack : 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಡಗನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ವಿಜಿತಾ ಹೆರಾತ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5:08ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇರಾನಿನ ಹಡಗಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಫೋಟದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂಕೇತ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯು ಗಾಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 81 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿವೆ.
ನೆಲದಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ IRIS ದೇನಾ ನೌಕೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರಮವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
The U.S. Department of War released footage of the Iranian warship being destroyed by an American submarine torpedo. pic.twitter.com/KV4CTpe61X
— Tammy (@AmerIcana_truth) March 4, 2026
80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವು : ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 80 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಚಿವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..