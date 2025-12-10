ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕಾ! ವಿದೇಶಿಗರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌!

US Visa Rules: ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ H-1B ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದೀಗ H-1B ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವೀಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, H-1B ಅರ್ಜಿದಾರರ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಲೈಕ್ಗಳು, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಡಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೀಸಾವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಿಯಮ H-4 ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (F-1), ಸಂಶೋಧನಾ (J-1), ಪ್ರವಾಸಿ (B-1, B-2) ವೀಸಾಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ H-1B ವೀಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿಗರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಈ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್’ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರೂ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಾದ ಐಟಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು H-1B ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಾ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಹೊಸ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ತಡವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಮರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಈಗಾಗಲೇ H-1B ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ H-1B ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸುವ $100,000 (ಸುಮಾರು ರೂ. 83 ಲಕ್ಷ) ಶುಲ್ಕದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.