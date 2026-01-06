English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಅಮೆರಿಕ ದೈತ್ಯ ಪಡೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸೈನ್ಯ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಅದೆಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಟ್ರಂಪ್ ಪಡೆ

ಅಮೆರಿಕ ದೈತ್ಯ ಪಡೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸೈನ್ಯ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಅದೆಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಟ್ರಂಪ್ ಪಡೆ

Venezuela US military : ಯುಎಸ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಯುಎಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೋರ್ಸ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ  ಟ್ರಂಪ್ ಪಡೆ ಎಷ್ಟು  ಬಲಿಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 6, 2026, 10:19 PM IST
  • ಯುಎಸ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ
  • ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ

Trending Photos

ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ! 6 ರಾಶಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ..
camera icon16
Gajakesari Yoga
ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ! 6 ರಾಶಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ..
ಮದನ ಮೋಹಿನಿಯ ಹೊಸ ಅವತಾರ..! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ &#039;ಮೆಲಿಸಾ&#039; ಆದ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ
camera icon7
Toxic movie
ಮದನ ಮೋಹಿನಿಯ ಹೊಸ ಅವತಾರ..! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಮೆಲಿಸಾ' ಆದ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ
ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬಹುದು..! 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್
camera icon9
Simple Energy
ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಬಹುದು..! 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ಪೂರದ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
Camphor Remedies
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ಪೂರದ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಅಮೆರಿಕ ದೈತ್ಯ ಪಡೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸೈನ್ಯ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಅದೆಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಟ್ರಂಪ್ ಪಡೆ

Venezuela US military : ಜನವರಿ 3ರಂದು ಇದು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ. ಈ ಘಟನೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಿ ಬರೀ ಲೋಹವಲ್ಲ.. ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದುವೇ ಪರಿಹಾರ!

ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಘಟಕವಾದ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂಧನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳಿಸಿತು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭುಗಿಲೆದ್ದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವಶಕ್ತಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಾಯು ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಪಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್‌ಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಲಿವೇರಿಯನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು (FANB) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳು, ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟಿಯಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಬಲವು ಸುಮಾರು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಸರಾಸರಿ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ.

ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ Su-30MK2 ನಂತಹ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ನೆಲದ ಪಡೆಗಳು ಸುಮಾರು 8,800 ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 170 ರಿಂದ 200 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಳತಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಡು ಎಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ..!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Venezuela US military comparisonVenezuela military strengthUS military powerVenezuela defense budgetUS armed forces

Trending News