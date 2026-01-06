ಅಮೆರಿಕ ದೈತ್ಯ ಪಡೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸೈನ್ಯ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಅದೆಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಟ್ರಂಪ್ ಪಡೆ

Venezuela US military : ಜನವರಿ 3ರಂದು ಇದು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ. ಈ ಘಟನೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.
ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಘಟಕವಾದ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂಧನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ಧ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭುಗಿಲೆದ್ದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವಶಕ್ತಿ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಾಯು ಮತ್ತು ನೌಕಾ ಪಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಲಿವೇರಿಯನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು (FANB) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳು, ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟಿಯಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಬಲವು ಸುಮಾರು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಸರಾಸರಿ ಅಂದಾಜಾಗಿದೆ.
ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ Su-30MK2 ನಂತಹ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ನೆಲದ ಪಡೆಗಳು ಸುಮಾರು 8,800 ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 170 ರಿಂದ 200 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಳತಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
