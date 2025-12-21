ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

US Embassy India travel advisory: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ವಲಸೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೀಸಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವು ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನಿಜವಾದ ಗಡುವು ಏನು?
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೀಸಾದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು, ಅಮೆರಿಕ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಮತಿಸುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಹುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತಮ್ಮ I-94 ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಸಹ, I-94 ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೀರಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು i94.cbp.dhs.gov ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ, ಮಾಲಿ, ನೈಜರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸೆನೆಗಲ್, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಂಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ 15 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆಯ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ ವಲಸೆ ವೀಸಾ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶ್ವೇತಭವನ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ I-94 ಬೇಕು?
ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ I-94 ದಾಖಲೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಾಯು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬರುವವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ I-94 ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
