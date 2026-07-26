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Nuclear Weapons: ಖಮೇನಿ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆತಂಕ!

Iran vs US: ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ಆತಂಕವೊಂದು ಸದ್ಯ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಗಿಂತಲೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 26, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:41 PM IST
Nuclear Weapons: ಖಮೇನಿ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆತಂಕ!

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Prajwal B

Prajwal B

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