/Nuclear Weapons: ಖಮೇನಿ ಪುತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆತಂಕ!

Mojtaba Khamenei: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ (America, Iran, Israel) ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೊಚ್ಛ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಬಲಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ಆತಂಕವೊಂದು ಸದ್ಯ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ (Mojtaba Khamenei) ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಗಿಂತಲೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದ ಮೊದಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೀಗ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಮೃತ ಪಟ್ಟರು. ಆ ನಂತರ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ನಾಯಕರು ಕಠಿಣ ನಿಲುವುಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಲಿ ಖಮೇನಿಯವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾದರೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರು ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಥರ್ಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ಹೆಡ್ಗಳನ್ನು (ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ದೂರ ತಲುಪುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಮೊಜ್ತಬಾ?
ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರು 1990ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಾನ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಡೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ನ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಣುಬಾಂಬ್ ಆತಂಕ