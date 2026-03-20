ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಆ ಒಂದು ನಡೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಅಮೇರಿಕಾ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಇರಾನ್ ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ $15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್..!

ಇರಾನ್ -ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೇರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಈಗ 20ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ ಈ ಯುದ್ದವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಇರಾನ್ ಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕತಾರ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನಿನ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಇರಾನ್ ನ 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇರಾನ್ ಈ ತೈಲಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.ಈ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಇರಾನ್ ಹೊಂದಲಿದೆ.ಈಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಈಗ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $140 ತಲುಪಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $180 ತಲುಪಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ತೈಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಈ ತೈಲವನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ,ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇರಾನ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.ಈಗ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಇರಾನ್ ಕನಿಷ್ಠ $15 ಬಿಲಿಯನ್ (1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಗಳಿಸಬಹುದು.ಇದರಿಂದ ಈಗ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಲಾರಾಕ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿಯ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹಡಗುಗಳು ಇದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೊಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಒಂದು ಹಡಗಿನಿಂದ ಇರಾನ್ $2 ಮಿಲಿಯನ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 1,000 ಹಡಗುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.