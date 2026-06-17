ಎವಿಯನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎವಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸ್ನೇಹ ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದಾಳಿಯಾದರೆ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ'
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಧಾವಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Trump: If India was attacked, America will be there to help
Trump looks at a laughing Modi: Is that a good statement?
Trump: If anyone attacks Modi we will be there. But if there is another leader in India, then I don't know pic.twitter.com/JGM1m4Cxyy
— Shashank Mattoo (@MattooShashank) June 17, 2026
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ಹೌದು, ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ಮೋದಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೋಡಲು ದೇವರಂತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೃದುವಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಾಯಕರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರಳ" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು.
ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಹೌಡಿ, ಮೋದಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್, ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. "ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೋದಿ ನನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.