ಚೀನಾದ 'ಖನಿಜ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ'ದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತದ ನೆರವು ಕೇಳಿದ ಅಮೇರಿಕಾ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದ ಖನಿಜ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು G7 ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಈ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖನಿಜಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.ಇದುವರೆಗೆ ಚೀನಾ ಈ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಹಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ G7 ದೇಶಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸಹ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಮೆಂಟ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಭೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಆಹ್ವಾನವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ G7 ಗುಂಪು (ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಜಪಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.ಈಗ ಈ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದಂತಹ ಪಾಲುದಾರರು ಈ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತವೆ.
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ:
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಸರತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (IEA) ಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರ, ಲಿಥಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಾಲು 47% ರಿಂದ 87% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಖನಿಜಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಜಪಾನ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಪಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ದ್ವಿ-ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಭಯಪಡುತ್ತವೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿ:
ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, $8.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುರೋಪ್, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.