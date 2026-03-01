English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ʼದೊಡ್ಡಣ್ಣʼನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು?

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ʼದೊಡ್ಡಣ್ಣʼನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು?

ಈ ನೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ತೈಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಂತಹ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 1, 2026, 06:16 PM IST
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
  • ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವಾರು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಿವೆ
  • ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು?

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ʼದೊಡ್ಡಣ್ಣʼನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು?

Iran-Israel Tensions: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕವು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಕತಾರ್ – ಅಲ್ ಉದೈದ್ ವಾಯುನೆಲೆ (Al Udeid Air Base)

ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಏನಿದರ ಪಾತ್ರ?: ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM)ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.  

ಬಹ್ರೇನ್ – ನೇವಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ (NSA Bahrain)

ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ 5ನೇ ಫ್ಲೀಟ್ (5th Fleet)ನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.

ಏನಿದರ ಪಾತ್ರ?: ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ (Red Sea) ಮತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ಇದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಕುವೈತ್ – ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆರಿಫ್ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲಿ ಅಲ್ ಸೇಲಂ ವಾಯುನೆಲೆ (Camp Arifjan)

ವಿಶೇಷತೆ: ಕುವೈತ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಏನಿದರ ಪಾತ್ರ?: ಅಲಿ ಅಲ್ ಸೇಲಂ ವಾಯುನೆಲೆಯು “ದಿ ರಾಕ್” ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) – ಅಲ್ ಧಫ್ರಾ ವಾಯುನೆಲೆ (ADAB)

ವಿಶೇಷತೆ: ಅಬುಧಾಬಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಈ ನೆಲೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಏನಿದರ ಪಾತ್ರ?: ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸಲು ಈ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್‌ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂಚಿಚು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ – ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆ (PSAB)

ವಿಶೇಷತೆ: ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (Patriot Missile Defense) ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಏನಿದರ ಪಾತ್ರ?: ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕವು ಈ ನೆಲೆಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಜೋರ್ಡಾನ್ – ಮುವಾಫಾಕ್ ಅಲ್-ಸಾಲ್ತಿ ವಾಯುನೆಲೆ (Muwafaq Al-Salti Air Base)

ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಏನಿದರ ಪಾತ್ರ?: ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಈ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇರಾಕ್ – ಐನ್ ಅಲ್-ಅಸಾದ್ ವಾಯುನೆಲೆ (Ain Al-Asad Air Base)

ಏನಿದರ ಪಾತ್ರ?: ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಐನ್ ಅಲ್-ಅಸಾದ್ ನೆಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ vs ಇರಾನ್..! ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರು ಯಾರು.. ಮಿಲಿಟರ್‌ ಪವರ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಈ ನೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ತೈಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಂತಹ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಯಿದ್ದರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏಕತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 
 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

