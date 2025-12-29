ಓದುವ ಒತ್ತಡವೂ ಅಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯುವ ಭಯವೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು 'ಶಾಲೆ' ಇಲ್ಲ! ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು?

Country without schools: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿವೆ. ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ದೇಶವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ. ಆ ದೇಶ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೌದು, ದೇಶವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 800 ರಿಂದ 900 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಸಿಸದ ಕಾರಣ, ಅದರ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ಜನನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೋಲಿ ಸೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರ ಪೌರತ್ವವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸದ ಕಾರಣ, ಅಂತರ-ಪೀಳಿಗೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಿರದ ರೋಮ್, ಇಟಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವು ಜಾಗತಿಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುಮಾರು 65 ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ರೋಮ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಕ್ಯಾನನ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 0.44 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚರ್ಚುಗಳು, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅದರ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇಶವು ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕೈಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ.