ಜಗತ್ತಿಗೆ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

food in China: ಚೀನಾ ವಿವಿಧ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆನೇ ಭಾರೀ ಪೇಮಸ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗದ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೀಟಗಳ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವಿಲ್ಲದೇ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಡಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದಂತೂ ನಿಜ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.4 ರಿಂದ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು. ಈ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಚೀನಾದ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 50 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ 'ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ'. ಸುಮಾರು 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಚೀನೀ ಬೌದ್ಧರು ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರದತ್ತ ಯುವಜನರು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30% ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು 20 ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ (ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಗರಗಳು: ಶಾಂಘೈ, ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೆಂಗ್ಡು ಮತ್ತು ಲಾಸಾದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂಘೈ ಒಂದರಲ್ಲೇ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 'ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ' ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿವೆ.