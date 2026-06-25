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ಜಸ್ಟ್‌ 1ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭೂಕಂಪ!.. ಭೂ-ಕಂಪನದ ರೌದ್ರನರ್ತನಕ್ಕೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತತ್ತರ

Venezuela earthquakes: ಸೌತ್‌ ಅಮೆರಿಕದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ (Venezuela) 7.2 ಮತ್ತು 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳು(earthquakes) ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು,126 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಇದಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 25, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:03 AM IST
ಜಸ್ಟ್‌ 1ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭೂಕಂಪ!.. ಭೂ-ಕಂಪನದ ರೌದ್ರನರ್ತನಕ್ಕೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತತ್ತರ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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