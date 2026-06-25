Venezuela earthquakes: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ(Venezuela) ಸರಣಿ ಭೂಕಂಪಗಳು(earthquakes) ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ, ಬಲವಾದ ಭೂಕಂಪನವು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದವು. ಅನೇಕ ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ನಿನ್ನೆ(ಬುಧವಾರ) ಸಂಜೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕಂಪಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದವು. ಭಯಭೀತರಾದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು.
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More buildings seen severely damaged in Caracas, Venezuela following a 7.5 magnitude earthquake that struck to the west of the capital. pic.twitter.com/gkNPF3Gxdr
— OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026
ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕಂಪಗಳು
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕಂಪಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. 7.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಇದು 7.5 ತೀವ್ರತೆಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪವು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಕರಾವಳಿಯ ಮೊರೊನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 168 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಭೂಕಂಪವು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದವು. ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗೋಡೆಗಳ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನೋಡು ನೋಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪನ ನೋಡಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ರಾಜಧಾನಿ ಕರಾಕಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಲವಡೆಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿದ್ದುಮ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಅಸ್ತವ್ತಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ
ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಹಲವರು ಕಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದೆ ಅನೇಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ಜನರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇತ್ತ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು USGS ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಲವರ್ಧಿತ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಮತ್ತು ಸಾವುನೋವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯುಎಸ್ಜಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 10,000 ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 44 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 100,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.