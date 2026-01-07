venezuela gold: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಎನ್ನುವ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಸಂಪತ್ತೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರು 2013 ರಿಂದ 2016ರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 113 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 161 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 8,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ದುರುಪಯೋಗ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನೀತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒರಿನೊಕೊ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ದೇಶದ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಜ್ರ, ನಿಕ್ಕಲ್, ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ಕೋಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೇ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು.
ಚಿನ್ನ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಇಂದು ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.