/Vietnam Boat Accident: ಭೀಕರ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಜಲಸಮಾಧಿ..! 21 ಮಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ

Vietnam Boat Accident : ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ತನ್ನ ವಿತರಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 250 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 35 ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ 40 ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು.. ಕರ್ನಾಟದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಮಗುಚಿದ ದೋಣಿ : 32 ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ಬೋಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 'ಹಾನ್ ಮೇ ರೂಟ್' ನಿಂದ 'ಆಂಥೋಯ್ ಬಂದರು' ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಏಕಾಏಕಿ ಬದಲಾದ ಕಾರಣ, ತೀರದಿಂದ ಕೇವಲ 400 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ದೋಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿತರಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣದ ಜಯಶ್ರೀ ಎಂಬುವವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಡಪದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿತರಕ ನಯೀಮ್ ಎಂಬುವವರು ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚುರುಕು : ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿ ದೋಣಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದೋಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕೆಲವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಇತರರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸ್ಥಾಪನೆ : ದುರಂತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನೆರವು ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು (ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆರವಿಗೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.