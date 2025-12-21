English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾಕ್ ನ ಬಲೂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ

ಪಾಕ್ ನ ಬಲೂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ದಂಗೆಕೋರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಅದರ ಸೇವೆಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 21, 2025, 04:46 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ದಂಗೆಕೋರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ
  • ಈ ವರ್ಷ ಅದರ ಸೇವೆಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ
  • ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಪಾಕ್ ನ ಬಲೂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ
Photo Courtsey: X

ಕರಾಚಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಲುಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲೋಚ್ ದಂಗೆಕೋರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಷ್ಪ್ರೆಸ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲೂಚ್ ದಂಗೆಕೋರರು ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲನ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಸ್ಪೋಟದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳು ನೇರ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಪಾರಾದರೂ, ಹಳಿಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 51 IIMC ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ) ಶಾಹಿದ್ ನವಾಜ್ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮುಷ್ಕಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದಾಶ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಹಳಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲನ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು.ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಸ್ತುಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಶ್ತ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸ್ಫೋಟವು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಿಂದ ಇತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಶನಿವಾರ ಪೇಶಾವರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ದಂಗೆಕೋರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.ಈ ವರ್ಷ ಅದರ ಸೇವೆಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಂಗೆಕೋರರು ಜಾಫರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲನ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ರೈಲನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಯಿತು, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಎಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಸುಮಾರು 400 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

 

PakistanPakistan NewsPakistan Jaffar ExpressPakistan Jaffar Express NewsPakistan Jaffar Express Bomb Blast

