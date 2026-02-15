English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • Visa Free Travel: ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು! ಈ 56 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯರಿಗಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ

Visa Free Travel: ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು! ಈ 56 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯರಿಗಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ

Visa Free Travel: ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಈಗ ಕೇವಲ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. 56 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 15, 2026, 10:15 AM IST
  • ಭಾರತ 2006ರಲ್ಲಿ 71ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಂತರ 85ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು
  • ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ.. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ..! ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್
camera icon5
Valentine's day astrology
ಈ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ.. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ..! ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್
ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
GK
ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ತುಂಬಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಕೂದಲು ಉದುರಿ, ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ..! ಏನಾಯ್ತು?
camera icon6
ACTRESS
ಕೂದಲು ಉದುರಿ, ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ..! ಏನಾಯ್ತು?
100, 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್! ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..
camera icon6
500 rupee note update
100, 500 ರೂ. ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್! ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..
Visa Free Travel: ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು! ಈ 56 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯರಿಗಿದೆ ಎಂಟ್ರಿ

Visa Free Travel: ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕರ ಆಸೆ. ಆದರೆ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ವಿಳಂಬವು ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 56 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ (ವೀಸಾ-ಫ್ರೀ ಅಥವಾ ವೀಸಾ-ಆನ್-ಅರೈವಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ) ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೆನ್ಲಿ & ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಈ ಬಾರಿ 75ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಕೂಡ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತ 2006ರಲ್ಲಿ 71ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಂತರ 85ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ವೀಸಾ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ದ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
 

Henley Passport Index 2026Indian Passport RankingTravel without visa for Indiansvisa free travelPasspor

Trending News