Visa Free Travel: ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕರ ಆಸೆ. ಆದರೆ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ವಿಳಂಬವು ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 56 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ (ವೀಸಾ-ಫ್ರೀ ಅಥವಾ ವೀಸಾ-ಆನ್-ಅರೈವಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ) ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.
ಹೆನ್ಲಿ & ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಈ ಬಾರಿ 75ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಕೂಡ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತ 2006ರಲ್ಲಿ 71ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಂತರ 85ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ವೀಸಾ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.