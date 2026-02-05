English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Visa Free Village in India : ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯವೇ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 5, 2026, 01:13 PM IST
  • ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ
  • ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮನೆ

Visa Free Village in India : ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯವೇ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಪರೂಪದ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಲಾಂಗ್ವಾ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಾಂಗ್ವಾ ಗ್ರಾಮವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಭಾರತ–ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿ ರೇಖೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರ ಮನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು!ಈ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

ಲಾಂಗ್ವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಗಡಿ ಎಂಬುದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ‘ಆಂಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆಂಗ್ ಅವರ ಮನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುಭವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ–ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ವಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಡಿ ಸಂಚಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸೀಮಿತ ದೂರಕ್ಕೆ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ಚೆನ್ನೈ-ವ್ಲಾಡಿವೋಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್..? ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಲಾಂಗ್ವಾ ಗ್ರಾಮವು ಕೊನ್ಯಾಕ್ ನಾಗಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆಗಳು, ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದ ಲಾಂಗ್ವಾ ಗ್ರಾಮವು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಡಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು.

