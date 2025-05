Watch: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ: ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಜನರ ನಕಾರ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನ ಲಾಲ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ದೇವಬಂದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಘಾಜಿ ಅವರು, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕೈ ಎತ್ತುವಂತೆ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಒಬ್ಬರೂ ಕೈ ಎತ್ತದಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ದೇಶದೊಳಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮನಿರಸನವನ್ನು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದೆ.

Abdul Aziz Ghazi, Imam of famous Lal Masjid, Islambad urges people to not support Pakistan in India-Pakistan war. He further said that we (muslims) are more oppressed in Pakistan than in India. Pakistani forces bomb our own muslims in Pakistan, India… pic.twitter.com/sapliwHbwP

