ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಪತ್ತೆ...! ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಸಾ ನಾಂದಿ..!

ನಾಸಾದ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಜೆಜೆರೊ ಕ್ರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಆವಿಷ್ಕಾರವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೇಟರ್ನ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬ್ರೈಟ್ ಏಂಜಲ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಕುರುಹು
ಜೆಜೆರೊ ಕ್ರೇಟರ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಏಂಜಲ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವು ಜೀವದ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಶಿಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 18 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನ..! ವಯಸ್ಸು 45 ಆದ್ರೂ, ಅಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ ಈ ನಟಿ
ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ನ ಪಾತ್ರ
2021ರಿಂದ ಜೆಜೆರೊ ಕ್ರೇಟರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ನದಿ ಡೆಲ್ಟಾವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ವಿವರವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೋವರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನ
ರೋವರ್ ನೆರೆಟ್ವಾ ವಲ್ಲಿಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಂತಹ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. PIXL ಮತ್ತು SHERLOC ಎಂಬ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಲಿಕಾ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖನಿಜಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರೋವರದ ತೀರ ಅಥವಾ ತಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಜೆಜೆರೊ ಕ್ರೇಟರ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಮರವನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಕುರುಹುಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲವು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ