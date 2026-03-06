English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸದೆಯೇ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೋಲಿಸಲು ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಇದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ..! ಚೀನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್‌ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 6, 2026, 11:03 AM IST
  • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಜಲ ಯುದ್ಧ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ
  • ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಅಮೆರಿಕದ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಟೆಹರಾನ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಕವಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಈಗ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಇರಾನ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,ಆದರೆ ಜಲದಾಹದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಮಂಡಿಯೂರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ 'ಬರಾಕ್' ಇದ್ದರೂ ರಷ್ಯಾದ 'ಶ್ಟಿಲ್-1'ಗೆ ಭಾರತ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ ?

ಚೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್‌ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ. ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವು ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್' ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್ ನಿಂದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕ್ಷೋಭೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.ಇನ್ನೂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಆಗ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ.ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಯಂತ್ರಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು  ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.ಆಗ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜನಜೀವನ ನರಕವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ರನ್ ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ; ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!

ಇನ್ನೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾವರಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ಆಗ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾದ ಯುದ್ದದ ತಂತ್ರ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಮಂಡಿಯೂರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಜಲ ಯುದ್ಧ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಬಲ್ಲದು.ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು.

