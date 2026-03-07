'ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ'

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ರಾಯಬಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲಾಹಿ "ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎನ್ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ -ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.'ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ಇಲಾಹಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯದ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು," ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈಗ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದರು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇರಾನ್ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತೈಲ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಕುರಿತಾದ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತೆ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದರು