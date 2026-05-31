ಕಠ್ಮಂಡು: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಿಪುಲೇಖ್, ಲಿಂಪಿಯಾಧುರಾ ಮತ್ತು ಕಲಾಪಾನಿ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ (ಬ್ರಿಟನ್) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ, ನೇಪಾಳವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುವಾಗ ಈ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು. ಈ ವಿವಾದವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಷಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನೇಪಾಳದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ 1816 ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಸುಗೌಲಿ ಒಪ್ಪಂದ'ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.
On Nepal's claim to Indian territory of Lipulek-Limpiyadhura, Nepali PM Balen Shah says his govt will raise the matter with UK to find a solution since the origin of issue is to British India; Aims to hold "table top" exercises with India.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾ, ಗಡಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ನೇಪಾಳದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೇಪಾಳವು ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಸರಿಸುಮಾರು 335 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ಈ ನಡೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀಪ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "1954 ರಿಂದ ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪಾಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದ "ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕೃತಕ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ" ಎಂದು ಭಾರತ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2020 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಪಿಯಾಧುರಾ, ಲಿಪುಲೇಖ್ ಮತ್ತು ಕಲಾಪಾನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಅಂದೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿತ್ತು.
2015 ರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದಿತ ಟ್ರೈ-ಜಂಕ್ಷನ್ (ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಗಡಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ) ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೀನಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 'ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಪಾಳವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಯುತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿದೆ.