ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ತಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ದದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು"ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಈ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯುದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ'
ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಈಗ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅವರು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.ಈಗ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಇರಾನ್ ಸದ್ಯ ಪರಮಾನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವು ವಿಶ್ವದ ಸಮುದ್ರ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 20% ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಯುಎಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ ಈಗ ಚೀನಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.