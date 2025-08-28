'ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತೇವೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ'

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, "ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ."ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ವಿವಾದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವುದು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸೆಂಟ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಶುಲ್ಕದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಕೆಲವು ನಿಲುವುಗಳು 'ಪ್ರದರ್ಶನಾತ್ಮಕ'ವಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮೀಸಲು ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಬೆಸೆಂಟ್ ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. "ನನಗೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ರೂಪಾಯಿಯು ಮೀಸಲು ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗುವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜವಳಿ ರಫ್ತನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಯುಕೆ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 40 ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ರೀಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ 50% ಶುಲ್ಕವು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 70 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 25% ಪರಸ್ಪರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಜವಳಿ, ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ, ಚರ್ಮದ ಸರಕುಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ನಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ತನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ