Bitter Gourd: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ದುಬಾರಿ. ಋತು, ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ (ಕರೇಲಾ) ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕುವ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯ, ಋತು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತೀಯ/ಏಷ್ಯನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಪೌಂಡ್ಗೆ $1.99 – $3.99
1 ಕೆಜಿ = 2.2 ಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ $4.40 – $8.80
$1 = ₹84–85 (ಅಂದಾಜು) ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ₹370 ರಿಂದ ₹750 ವರೆಗೆ
ಪಟೇಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, H-Mart ತರಹದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ.
ಹೋಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ತರಹದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ $10/ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿ.
Instacart, Amazon Fresh ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಸಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಿಂತ 20–30% ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.