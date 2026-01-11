ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ರೇಟ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Zee Kannada News Desk
Jan 11,2026


Bitter Gourd: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ದುಬಾರಿ. ಋತು, ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ಹಾಗಲಕಾಯಿ (ಕರೇಲಾ) ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕುವ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ.

ಬೆಲೆ

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯ, ಋತು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ

ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತೀಯ/ಏಷ್ಯನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಪೌಂಡ್‌ಗೆ $1.99 – $3.99

ಕಿಲೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ

1 ಕೆಜಿ = 2.2 ಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ $4.40 – $8.80

ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ

$1 = ₹84–85 (ಅಂದಾಜು) ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ₹370 ರಿಂದ ₹750 ವರೆಗೆ

ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ?

ಪಟೇಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, H-Mart ತರಹದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ.

ದುಬಾರಿ ಯಾವಾಗ?

ಹೋಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ತರಹದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ $10/ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿ

Instacart, Amazon Fresh ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಸಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಗಿಂತ 20–30% ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

VIEW ALL

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇದ್ದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ ಈ ತರಕಾರಿ!

ಸ್ವೀಟ್‌ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ.. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ

ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.. ಕೋಚ್‌ ಆದ ಕೊಹ್ಲಿ, ರನ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೋಹಿತ್‌, ಗಿಲ್‌ಗೆ ನಗು!

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುತ್ತೆ!
Read Next Story