19ನೇ ಶತಮಾನದ ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ದಪ್ಪ ಹುಬ್ಬು ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ಪರ್ಷಿಯಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಫಾತಿಮಾ ಖಾನಮ್ ಇಸ್ಮತ್ ಅಲ್-ದೌಲೆ ಜಹ್ರಾ.
ರಾಜ ನಾಸರ್ ಅಲ್-ದಿನ್ ಶಾ ಕಜರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಜಹ್ರಾ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 145 ರಾಜಕುಮಾರರು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಜಹ್ರಾ ರಾಜಕುಮಾರರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ 13 ರಾಜಕುಮಾರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜಹ್ರಾ ಕೇವಲ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೇಖಕಿ, ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಜಹ್ರಾ ಅವರು ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಶೋಜಾ-ಎ-ಸಲ್ತಾನೆಹ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು
ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ನೋಟವಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಹ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಈ ಇರಾನಿನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.