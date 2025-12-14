ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ $200 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಲಾರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಲುಕಾಶೆಂಕೊ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ $9 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $7.2 ಬಿಲಿಯನ್. ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಸುಮಾರು $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಮದ್ಯ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ