ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ₹3.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮಾರ್ಗವು ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪ್ರಬಲ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ತೈಲದ ಶೇ 1 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಾರ್ಗವು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗವಾದಂತಾಗಿದೆ
ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ THAAD ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು E-3 ಸೆಂಟ್ರಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.