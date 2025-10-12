Current Affairs 2025: ಈ ವಾರ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ - ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಜ್ಞಾನ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರ ಸಾರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವ ದುಡ್ಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕನಸಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಬಡತನ..
ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಕ್ಷಣಾ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಲೆಸ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಪಾಡಿ-ಚೆಂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1.16 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ, 27 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 5.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನು 30 ಬೃಹತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 6.51 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಂದ 1,121.46 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಭತ್ತ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
TSTL ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ (TSTL) ಅನ್ನು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತ 5G ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಉಪಕರಣಗಳ ಭದ್ರತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಂ ಸೇತು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1,000 ಐಟಿಐಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 'ಪಿಎಂ ಸೇತು' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, 400 ನವೋದಯ ಮತ್ತು 200 ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1,200 ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು
೨೦೨೫-೨೬ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ೬.೫% ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ೨೦೨೬-೨೭ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ೬.೩% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ೫.೮% ಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ-ಬ್ರಿಟನ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳು
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಮಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ
ಹಗುರವಾದ ಬಹು-ಪಾತ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 'ಮಾರ್ಟ್ಲೆಟ್' ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ, ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮತ್ತು ನೆಲದಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಭಾರತದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕುಬೇರರ ಸಂಪತ್ತು
2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 100 ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಿಎಂಡಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಸುನಿಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವ್ ನಾಡರ್ ಅವರಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಸಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
Xfino ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ (GCCs) ಹೈದರಾಬಾದ್ 40% ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 360 GCC ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3.1 ಲಕ್ಷ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಲೆ ಕಾರ್ನೆ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಲೆ ಕಾರ್ನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸಂಪುಟದ ಟೀಕೆಗಳ ನಂತರ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಬರಹಗಾರ ಲಾಸ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ಜ್ನಾಹೋರ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 2025 ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತಿ: ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ: ಸೆಸೇಮ್ ಕಿಟಗಾವಾ, ರಿಚರ್ಡ್ ರಾಬ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಒಮರ್ ಎಂ. ಯಾಗಿ ಹೊಸ ಲೋಹ-ಸಾವಯವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು (MOF) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ: ಉಪ-ಪರಮಾಣು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಜಾನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಮೈಕೆಲ್ ಡೆವೊರೆಟ್, ಜಾನ್ ಎಂ. ಮಾರ್ಟಿನಿಸ್.
ಔಷಧ: ಪ್ರತಿಜನಕ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮೇರಿ ಇ. ಬ್ರಾಂಕೊ, ಫ್ರೆಡ್ ರಾಮ್ಸ್ಡೆಲ್, ಡಾ. ಶಿಮೊನ್ ಸಕಾಗುಚಿ.
ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬಾಲಕಿ ಗ್ರೇಸ್ ಒ'ಮ್ಯಾಲಿ ಕುಮಾರ್ (19) ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಪದಕವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತದ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್ (38) ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಸೆನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆ
ಬಿಎಫ್ಐ ಕಪ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್: ತೆಲಂಗಾಣ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹುಸ್ಸಾಮುದ್ದೀನ್ 55-60 ಕೆಜಿ ತೂಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಸರ್ವಿಸ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: 2025 ರ ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 22 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.