ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು? ಈ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುರೋಪ್ನ 29 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾದ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದೇ ಈ ದುಬಾರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 2023ರ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು?
ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾವು 29 ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಾದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಗ್ರೀಸ್, ಹಂಗೇರಿ, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಲಾಟ್ವಿಯಾ, ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್, ಲಿಥುವೇನಿಯಾ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ಮಾಲ್ಟಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ವೆ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ರೊಮೇನಿಯಾ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ವೀಸಾದೊಂದಿಗೆ, 180 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿರಿಸಬಹುದು.ಒಂದೇ ವೀಸಾದ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕವು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ರೂ.8,000 ರಿಂದ ರೂ.10,000 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವು ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಮಾನ ದರ, ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಯಂತಹ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆಯೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಯ ಸವಾಲುಗಳು:
ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್), ಸಂಬಳ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.15 ದಿನಗಳ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.1,00,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.ಈ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3-15 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ಪಾತ್ರ:
ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ, ವಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶುಲ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.ವಿಎಫ್ಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಷೆಂಗೆನ್ ವೀಸಾವು ಯುರೋಪ್ನ 29 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.