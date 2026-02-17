English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಹೆಸರು! ಫರ್ಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ಗೆ ನೆರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

First night in Pakistan: ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:57 PM IST
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಎಂದರೇ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು.. ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಸಿಗೆ, ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಕೋಣೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನವ ವಧು.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆಳವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್. ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಆ ದಿನದ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನವವಿವಾಹಿತರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆಯಾದರೂ, ಇಂದು ಅನೇಕ ನವವಿವಾಹಿತರು ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ನಿರಾಳವಾಗಿರುವ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಕೇವಲ ಮಧುಚಂದ್ರದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭ. ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವಮಾನದ ಬೆಂಬಲದ ಭರವಸೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಹದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶಬ್-ಎ-ಅರೂಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. 

