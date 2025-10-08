ನೇಪಾಳವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ Gen Z ಪೀಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಇವರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

Gen-Z: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯು Gen Z ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಯುವಜನರ ಕ್ರಾಂತಿ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಇದನ್ನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
Gen Z ಎಂದರೆ ಯಾರು?
Gen-Z ಅಥವಾ 'ಜನರೇಷನ್ Z' ಎಂಬುದು 1997 ಮತ್ತು 2012 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Gen-Z ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಭಾರತವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 37.4 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯವಾರು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಿಹಾರವು ಅತಿದೊಡ್ಡ Gen Z ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೇರಳವು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
Gen-Z ಪೀಳಿಗೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು!
ಜನರೇಷನ್-ಝಡ್ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು. ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 246 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೆನ್ ಝೆಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯು ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಪೀಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಯುವಜನರ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರೂ ಹೌದು. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಪ್ರಪಂಚದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.