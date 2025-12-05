English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು? ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದೇಕೆ?

ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು? ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದೇಕೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ SMR ಗಳನ್ನು (ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು) ಪೂರೈಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:07 PM IST
  • SMR ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ
  • ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
  • ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
camera icon5
Phone users
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon9
ASTROLOGY
ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಖಚಿತ
camera icon6
Ketu Transit
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಖಚಿತ
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌- ಕಾಜೋಲ್ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ?
camera icon5
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌- ಕಾಜೋಲ್ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ?
ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು? ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದೇಕೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ (Small Modular Reactors - SMR) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಭಾರತದ ಇಂದನ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ': ಭಾರತದ ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಶ್ಲಾಘನೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸನಿಹಗೊಳಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು (SMR) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 300 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ:

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿಸಿ, ಟ್ರಕ್ ಅಥವಾ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು

ತೇಲುವ (floating) ಮಾದರಿಗಳೂ ಲಭ್ಯ – ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು

ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು – ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಬಂದರೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ

ರಷ್ಯಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇಕೆ?

ರಷ್ಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತೇಲುವ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೊಮೊನೊಸೊವ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2020ರಿಂದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ರಷ್ಯಾದ ರೋಸಾಟಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ತೇಲುವ SMRಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Modi-Putin meeting: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಟಸ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ-ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವೇಕೆ?

ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8-9% ದರದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಸೌರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 24×7 ಬೇಸ್‌ಲೋಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. SMRಗಳು ಈ ಕೊರತೆ ತುಂಬಲಿವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:

ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು (ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್)

ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಋಷಿಕೇಶ-ಕರ್ಣಪ್ರಯಾಗ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಂತಹ ದೂರದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು (ಉಕ್ಕು, ಸಿಮೆಂಟ್, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕಗಳು)

ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಕೂಡಂಕುಳಂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂಡಂಕುಳಂನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಭಾರತ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಂಡಿದೆ. 6 × 1000 MW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. ಉಳಿದವು 2027ರೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿವೆ.ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
India Russia SMRSmall Modular ReactorsNuclear Energy IndiaClean Energy SolutionsPutin Modi Summit

Trending News