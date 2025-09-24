English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏನಿದು ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಇಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗು, 20 ವಿಮಾನಗಳೇಕೆ ಮುಳುಗಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?

Bermuda Triangle Mystery: ಬರ್ಮುಡಾ ತ್ರಿಕೋನವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. 1950 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ, ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:44 PM IST
  • ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನಂತಹ ಬಲವಾದ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತವೆ
  • ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತವೆ
  • ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ

Bermuda Triangle Mystery: ಬರ್ಮುಡಾ ತ್ರಿಕೋನದ ರಹಸ್ಯ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ಅಂತಹ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಅಂತಹ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ 

ಈ ನಿಗೂಢತೆ ಏನು?

ಬರ್ಮುಡಾ ತ್ರಿಕೋನವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಫ್ಲೋರಿಡಾ, ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ ಮತ್ತು ಬರ್ಮುಡಾ ನಡುವಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. 1950 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ, ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.ಈ ಕಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Map showing the Bermuda Triangle, with its three points located at Bermuda in the top right, Puerto Rico in the bottom right, and the southern coast of Florida on the left.

ಷಡ್ಭುಜೀಯ ಮೋಡಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜೀಯ ಮೋಡಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮೋಡವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಡಗಳು "ಏರ್ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಾಳಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ ಅವು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಬಹುದು.

ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ

ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮುದ್ರತಳವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಈ ಅನಿಲವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅನಿಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ, ಅದು ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಡಗುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ.ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನಂತಹ ಬಲವಾದ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತವೆ,ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿರಲಿಲ್ಲ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ.ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು.ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಇದು.ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

